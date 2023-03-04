Министерство культуры и информационной политики предлагает Кабмину ужесточить порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста. Об этом говорится в заявлении Минкульта после интервью украинского стендапера Андрея Щеголя, в котором он признался, что сбежал из страны, пользуясь правом на временный выезд для артистов.

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В интервью Роману Скрипину Щегель рассказал, что сейчас он находится в Турции.

"С***ался, как крыса. Понял, что я свободный человек, мне некомфортно, я больше не могу – и нашел себе способ с***ться и пожить в комфортной психологической обстановке", – сказал комик.

Он также признался, что получил уже три повестки.

Отвечая на вопрос, как он уехал из страны в условиях военного положения, Щегель сказал: "Так я артист. Я представляю Украину за границей".

Скрипин подчеркнул, что "с другой стороны" комику могут сказать, что погибают военнослужащие, защищающие украинскую землю, пока тот находится за границей – чтобы он потом вернулся в страну, которая победила и в которой нет войны.

"Я исхожу из того, что это выбор парней – гибнуть. Я искренне сочувствую каждому, кто вынужден сейчас защищать страну, потому что он ее любит <…> Я помню, что парни гибнут, мне очень жаль", – сказал Щегель.

Сегодня Минкульт опубликовал реакцию на эту ситуацию: уверяет, что правоохранители займутся делом комика – о нарушении им права выезда с обязательным возвращением в Украину и об уклонении от мобилизации.

"Действия комика недопустимы в условиях военного положения, во время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются стране и готовы воевать за сохранение нашего государства", – заявили в министерстве.

Ведомство подчеркнуло, что способствует выездам разных художников, творцов, художников, артистов, музыкантов, журналистов, которые сознательны в своем деле и гражданской позиции, но из-за подобных случаев, как с Щегелем, ситуация для тех, кто действительно ведет борьбу на культурном фронте, осложняется.

Минкульт отметил, что Щегель пересек границу в составе группы, которой было предоставлено временное разрешение на выезд.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, МКИП вместе с правоохранительными органами намерено инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в Украину мужчин призывного возраста. Также подготовлен и подан на утверждение Кабмина более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд.

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Оксана Житнюк

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