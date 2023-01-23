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СНБО запретил частные поездки чиновников за границу

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 22:45
СНБО запретил частные поездки чиновников за границу - Фото
Фото: Офіс президента

Совет национальной безопасности и обороны запретил чиновникам ездить за границу в частных целях. Об этом в вечернем обращении в понедельник рассказал президент Владимир Зеленский .

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"Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – заявил он.

Кабинету министров в пятидневный срок должен внести необходимые изменения в правила пересечения госграницы.

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Андрій Водяний
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