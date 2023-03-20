На видео разговора российского диктатора Владимира Путина с "местными жителями" во временно оккупированном Мариуполе слышен крик женщины "это все неправда, это все напоказ". Пропагандисты ТАСС вырезали момент с криком из ролика, однако он слышен на видео от их коллег по военным преступлениям РИА Новости.

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Ночью 19 марта 2023 года Путин якобы побывал во временно оккупированном Мариуполе. В Минобороны отметили, что приезд диктатор совершил как вор – "под покровом ночи".

На 18-й секунде 40-секундного ролика, где подозреваемый Международным уголовным судом в Гааге в военных преступлениях российский лидер спрашивает, "нравится" ли собеседникам в разбомбленном Россией городе, слышно, как откуда-то со стороны женщина кричит: "Это все неправда! Это все напоказ!"

Движения охранников диктатора выдают, что они отреагировали на выкрик, однако Путин не обратил на него внимания. Его собеседникам в ролике тем временем все "нравится", они утверждают, что живут здесь.

На момент выхода новости этот момент остается в видео на сайте Кремля.

Россия оккупировала Мариуполь в 2022 году после 86-дневной осады.

Накануне приезда в Мариуполь, 18 марта 2023 года, Путин также незаконно посетил оккупированный с 2014 года украинский город Севастополь.

Євген Пилипенко

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