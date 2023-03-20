UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин в Мариуполе. "Это все неправда! Это все напоказ" – кричит в видео женщина за кадром видео

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 08:11
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео

На видео разговора российского диктатора Владимира Путина с "местными жителями" во временно оккупированном Мариуполе слышен крик женщины "это все неправда, это все напоказ". Пропагандисты ТАСС вырезали момент с криком из ролика, однако он слышен на видео от их коллег по военным преступлениям РИА Новости.

Ночью 19 марта 2023 года Путин якобы побывал во временно оккупированном Мариуполе. В Минобороны отметили, что приезд диктатор совершил как вор – "под покровом ночи".

На 18-й секунде 40-секундного ролика, где подозреваемый Международным уголовным судом в Гааге в военных преступлениях российский лидер спрашивает, "нравится" ли собеседникам в разбомбленном Россией городе, слышно, как откуда-то со стороны женщина кричит: "Это все неправда! Это все напоказ!"

Движения охранников диктатора выдают, что они отреагировали на выкрик, однако Путин не обратил на него внимания. Его собеседникам в ролике тем временем все "нравится", они утверждают, что живут здесь.

На момент выхода новости этот момент остается в видео на сайте Кремля.

  • Россия оккупировала Мариуполь в 2022 году после 86-дневной осады.
  • Накануне приезда в Мариуполь, 18 марта 2023 года, Путин также незаконно посетил оккупированный с 2014 года украинский город Севастополь.
Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавладимир путиноккупантыфейкпропагандамариупольпостановка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 