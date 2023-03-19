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"Под покровом ночи, как и положено вору": в Минобороны высмеяли видео Путина в Мариуполе

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 16:59
Якобы Путин за рулем якобы машины якобы в Мариуполе (Фото - скриншот из видео)

Министерство обороны отреагировало на приезд российского диктатора Владимира Путина во временно оккупированный РФ украинский Мариуполь, отметив, что это был "визит под покровом ночи, как и положено вору".   

"Как и положено вору, Путин под покровом ночи посетил украинский Мариуполь. Во-первых, так безопаснее. Кроме того, темнота позволяет ему показать то, что он хочет, и скрывает город, полностью разрушенный его армией, и немногочисленных выживших жителей подальше от посторонних глаз", – считают в Минобороны.

Фото – скриншот из Twitter Defense of Ukraine

В ночь на 19 марта Путин, по сообщениям пропагандистских медиа РФ, якобы посетил разрушенный и оккупированный Россией Мариуполь.

  • Россия оккупировала Мариуполь в 2022 году после 86-дневной осады.
  • 18 марта Путин также незаконно посетил оккупированный с 2014 года украинский город Севастополь.
Сергій Бережний
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владимир путин минобороны мариуполь временно оккупированные территории
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