Российская пропаганда заявила о приезде Путина в оккупированный Мариуполь – видео
Российский диктатор Владимир Путин в ночь на 19 марта якобы посетил разрушенный и оккупированный Россией Мариуполь, сообщили утром в воскресенье кремлевские медиа.
О поездках Путина на оккупированные российскими военными украинские территории раньше никогда не сообщалось.
"Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки", – говорится в сообщениях российских государственных СМИ.
Они пишут, что в поездке его сопровождал вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. "В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя", – сообщило РИА Новости.
Кремлевские СМИ также опубликовали кадры поездки по разрушенному и оккупированному Россией Мариуполю. На них виден человек, похожий на Путина, за рулем автомобиля, который едет по проспекту Мира рядом с площадью Свободы – там в 2020 году построили современную систему для визуальных шоу в виде голубей.
- Россия оккупировала Мариуполь в 2022 году после 86-дневной осады.
- 18 марта Путин также незаконно посетил оккупированный с 2014 года украинский город Севастополь.
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