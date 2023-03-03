Российский дипломат в ООН уже "захватил" танк Leopard 2А5 в Бахмуте: скриншот фейка

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский перепостил в Twitter фейковое фото с якобы захваченным россиянами в Украине танком Leopard.

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Полянский ретвитнул чужой пост с сообщением о якобы захвате россиянами "неповрежденного" танка Leopard и фотографией танка с установленным на нем флагом РФ, и приписал "Хорошее начало. Оставайтесь на связи – продолжение следует".

В комментариях ему сразу указали, что эта фотография танка сделана несколько лет назад на учениях НАТО, а российский флаг на ней просто пририсован.

В описании профиля Полянского указано, что он "ненавидит ложь и фейковые новости".

21 февраля российский диктатор Владимир Путин в публичном выступлении снова воспроизвел многие из ранее озвученных пропагандистских штампов, в том числе про "попытки Киева заполучить ядерное оружие", "западные биолаборатории", "обещания о нерасширении НАТО" и так далее. Советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал это, сказав, что Путин "окончательно потерял контакт с реальностью".

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Сергій Бережний

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