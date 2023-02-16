Судя по новым темам пропаганды, Кремль готовит теракты внутри России – разведка Польши

В российской пропаганде появились новые нарративы, которые дают основания опасаться, что российские спецслужбы готовят провокации "под чужим флагом" внутри самой России. Об этом написал в Twitter уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын.

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Жарын отметил, что пропаганда РФ продолжает информационную войну, в том числе против союзников Украины, чтобы оправдать преступные действия Кремля.

По его словам, российская Служба внешней разведки распространяет ложь о причастности военных США к "вербовке боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды для проведения терактов в России и СНГ".

Эту дезинформацию СВР активно поддерживает российская пропаганда, ее также поднимает на официальный уровень заместитель спикера нелегитимной Государственной Думы Ирина Яровая.

Жарын подчеркивает, что такие публичные обвинения в адрес США могут быть частью подготовки пропагандистской базы для возможных диверсий, которые готовят российские спецслужбы "под чужим флагом" в самой России.

4 декабря 2022 года сообщалось, что в Польше активизировалась российская пропагандистская кампания с целью вызвать у поляков нежелание помогать Украине.

22 декабря Жарын заявил, что Кремль почувствовал для себя угрозу в связи с визитом Зеленского в США и попытался ответить на нее пропагандой.

3 января 2023 года он написал, что Россия погружается в хаос, а развязанная ею война против Украины делает страну-террориста слабее, и это "хорошие новости".

Сергій Бережний

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