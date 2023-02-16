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Судя по новым темам пропаганды, Кремль готовит теракты внутри России – разведка Польши

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 21:33
Судя по новым темам пропаганды, Кремль готовит теракты внутри России – разведка Польши - Фото
Станислав Жарын (Фото - EPA)

В российской пропаганде появились новые нарративы, которые дают основания опасаться, что российские спецслужбы готовят провокации "под чужим флагом" внутри самой России. Об этом написал в Twitter уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын.   

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Жарын отметил, что пропаганда РФ продолжает информационную войну, в том числе против союзников Украины, чтобы оправдать преступные действия Кремля. 

По его словам, российская Служба внешней разведки распространяет ложь о причастности военных США к "вербовке боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды для проведения терактов в России и СНГ".

Эту дезинформацию СВР активно поддерживает российская пропаганда, ее также поднимает на официальный уровень заместитель спикера нелегитимной Государственной Думы Ирина Яровая.

Жарын подчеркивает, что такие публичные обвинения в адрес США могут быть частью подготовки пропагандистской базы для возможных диверсий, которые готовят российские спецслужбы "под чужим флагом" в самой России.

Сергій Бережний
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станислав жарын польша пропаганда россии свр провокации разведка польши
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