Спецслужбы Польши: Последние данные говорят о том, что Россия погружается в хаос

Россия погружается в хаос, а развязанная ею война против Украины делает страну-террориста слабее, и это "хорошие новости". Об этом заявил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Массовые задержания в Москве, панические действия внутренних служб, уличные облавы на призывников, пожары, которые уничтожают российские города, взрывы на военных базах – последние данные говорят о том, что Россия погружается в хаос", – заявил представитель польских спецслужб.

Читайте также: Буданов спрогнозировал, что удары по территории РФ будут все глубже и глубже – видео

Он подчеркнул, что к этому добавляются нарастающий в РФ экономический кризис, неспособность России обеспечить граждан "даже элементарными услугами".

"Война против Украины ослабляет Россию. Это хорошие новости!" – добавил он.

Жарын уверен, что не только Путин несет ответственность за агрессивный империализм России, и ее политика не изменится, даже если в Кремле произойдут перестановки.

Российские пропагандисты "демонизируют" Запад, чтобы оправдать военные преступления РФ и преподносить это как "оборонные" действия, заявил Жарын.

Читайте также: В кабинете у Буданова есть карта с "расчлененной" Россией – фото

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.