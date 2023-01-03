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Спецслужбы Польши: Последние данные говорят о том, что Россия погружается в хаос

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 19:20
Спецслужбы Польши: Последние данные говорят о том, что Россия погружается в хаос - Фото
Станислав Жарын (Фото - ЕРА)

Россия погружается в хаос, а развязанная ею война против Украины делает страну-террориста слабее, и это "хорошие новости". Об этом заявил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын.

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"Массовые задержания в Москве, панические действия внутренних служб, уличные облавы на призывников, пожары, которые уничтожают российские города, взрывы на военных базах – последние данные говорят о том, что Россия погружается в хаос", – заявил представитель польских спецслужб.

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Он подчеркнул, что к этому добавляются нарастающий в РФ экономический кризис, неспособность России обеспечить граждан "даже элементарными услугами".

"Война против Украины ослабляет Россию. Это хорошие новости!" – добавил он.

  • Жарын уверен, что не только Путин несет ответственность за агрессивный империализм России, и ее политика не изменится, даже если в Кремле произойдут перестановки. 
  • Российские пропагандисты "демонизируют" Запад, чтобы оправдать военные преступления РФ и преподносить это как "оборонные" действия, заявил Жарын.

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Оксана Житнюк
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