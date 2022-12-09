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Спецслужбы Польши: Путин – не единственный виновник войны, ее ведет вся имперская Россия

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 18:38
Спецслужбы Польши: Путин – не единственный виновник войны, ее ведет вся имперская Россия - Фото
Станислав Жарын (фото - ЕРА)

Хотя медиа постоянно сосредотачивают внимание на российском диктаторе Владимире Путине, войну против Украины начал и ведет не только он, а вся пропитанная имперской идеологией Россия. Об этом заявил в Twitter уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства и заместитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.

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Жарын написал, что "СМИ... пишут о решениях Путина, распускают слухи, ищут его психические и физические заболевания", и это создает впечатление, что война против Украины – "личная миссия Путина".

Но называть войну против Украины "войной одного Путина" – это идти против реальности, считает Жарын. Он пишет, что "агрессия против Украины – это действия всего государства" и "является результатом не личных планов Путина, а имперской политики Кремля".

Он заявляет, что сосредоточение внимания на Путине может создать иллюзию, что его уход "изменит Россию и сделает возможным "нормальное сотрудничество". Но на такие перемены надеяться нельзя".

"Не один Путин несет ответственность за агрессивный империализм России. Ее политика не изменится, даже если в Кремле произойдут перестановки. Российский империализм вытекает из самой природы этого государства", и "чтобы изменить это, придется остановить российский империализм", – считает Жарын.

Сергій Бережний
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