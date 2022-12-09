Спецслужбы Польши послушали речь Путина – оценили как "хрень" и "почти историю болезни"

Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын послушал пропагандистское выступление российского диктатора Владимира Путина 8 декабря и оценил его как "хрень" и "почти как история болезни". Об этом он написал в Twitter, перечислив пункты из путинского нарратива.

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"Последняя хрень из Кремля <...> Почти как история болезни:

- именно Россия является гарантом безопасности Украины;

- "польские националисты" угрожают Украине;

- НАТО нарушает свои обязательства;

- Путин как царь Петр I;

- Украина нарушает закон, а Запад это позволяет".

В статье для Newsweek Жарын отметил, что действия РФ в информационном пространстве "никогда не бывают случайными", и для нее медиа и соцсети — "это поле боя".

"[Эти действия] преднамеренные, хорошо спланированные, санкционированные государством, в них задействован весь госаппарат, включая медийные площадки, пропагандистов, дипломатию, первых лиц, спецслужбы и агентов влияния", – перечислил он.

Польский чиновник из органов госбезопасности призвал Запад уделять больше внимания противодействию вражеской пропаганде и дезинформации. По его словам, "создается впечатление, что то, что всегда было образом жизни Советского Союза, а затем РФ, в Европе забыто или недооценивается".

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Жарын подчеркнул – в Кремле никто не собирается идти ни на какие переговоры или мировую: там все так же намерены уничтожить Украину. А информационными усилиями ради дестабилизации ситуации на Западе Россия "хочет достичь одной основной цели: заставить Запад отказаться от Украины".

Это, предостерег Жарын, "станет поворотным моментом в войне, ведь Путин знает: оставшись одна, Украина не сможет отстоять свободу и потерпит поражение".

"Вот почему Запад должен понимать, что оказание поддержки Украине, особенно поставками военной техники, отвечает нашим интересам безопасности. Это единственный способ остановить дальнейшую российскую агрессию. Если мы потерпим неудачу сейчас, прочного мира в Европе не будет, и кто знает, кто станет следующей жертвой России", – подытожил он.

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Євген Пилипенко

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