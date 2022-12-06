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Латвия аннулировала лицензию каналу Дождь – ведущий там пекся о мобилизованных оккупантах

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 09:38
Латвия аннулировала лицензию каналу Дождь – ведущий там пекся о мобилизованных оккупантах - Фото
Скриншот

В Латвии аннулировали лицензию на вещание российского "оппозиционного" путинскому режиму телеканала Дождь. Об этом сообщил в Twitter глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

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Такое решение, если исходить со скриншота документа, принято утром 6 декабря из-за "угрозы национальной безопасности и общественному порядку".

"Законы Латвии должны соблюдать и уважать все", – подчеркнул глава совета.

Агентству Leta Аболиньш объяснил, что решение принято после комплексной оценки всей совокупности нарушений канала (не давали звуковую дорожку для латвийского языка, изображали оккупированный Крым как часть РФ, называли ВС РФ "нашей армией", а также поддерживали ее).

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"Мы убедились, что руководство Дождя не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений", – пояснил он.

СПРАВКА. Причина, которая привела к решению аннулировать лицензию, – скандал от 1 декабря. Ведущий Алексей Коростелев призвал россиян писать им о нарушениях во время мобилизации на войну против Украины и рассказал, что канал помогает в обеспечении оккупантам: "Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь, в том числе, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте". Руководство канала уволило его и пыталось доказать, что слова ведущего якобы неправильно поняли. Уволенный не раскаивается.

По словам председателя NEPLP, была оценена и информация, "полученная от Службы госбезопасности". Что в нее входит, он не сказал.

В Латвии канал прекратит вещание 8 декабря.

Читайте мнение: Ничего не стоит ваш либерализм, господа русские либералы. Вы просто умеренные фашисты 

Євген Пилипенко
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