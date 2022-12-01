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МИДу интересно – Лавров на суде сразу все признает, "чтобы не мучиться", или уйдет в отказ

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 12:56
МИДу интересно – Лавров на суде сразу все признает,
Сергей Лавров (фото - flickr МИД РФ)

В Министерстве иностранных дел интересуются: признает ли глава МИД РФ Сергей Лавров свою вину на будущем трибунале по агрессивной войне России против Украины, или будет оправдываться? Так отреагировал в Facebook на очередную пропагандистскую ложь главы внешней дипломатии РФ представитель МИД Олег Николенко.

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Лавров заявил, что армия России наносит в Украине "удары по инфраструктуре, которая помогает убивать россиян".

"Интересно, Лавров на международном трибунале будет опровергать свое участие в преступлениях режима Путина, или признает вину, чтобы долго не мучиться?" – задался вопросом украинский дипломат.

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30 ноября постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что высказывания Лаврова об Украине "невменяемы", но это не поможет ему и его подельникам на будущем трибунале, даже если он решит симулировать безумие.

В тот же день секретарь СНБО Данилов призвал не цитировать "надписи на заборах и в туалетах РФ" – высказывания прошлого президент РФ Медведева.

Євген Пилипенко
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