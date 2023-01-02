Буданов спрогнозировал, что удары по территории РФ будут все глубже и глубже – видео

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов не стал брать на себя ответственность за удары по российским авиабазам, но предположил, что подобные удары будут все глубже и глубже. Об этом говорится в его интервью ABC News, отрывок из которого был изложен в соцсетях телеканала.

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Во время интервью Буданова спросили, наносила ли Украина удары по российской авиабазе, на что он сказал: "Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Только после окончания войны".

Он добавил, что очень рад видеть такие атаки, и на вопрос, будет ли их больше, ответил: "Думаю, да".

"[Они будут] все глубже и глубже", – ответил Буданов на дополнительный вопрос журналистки, насколько глубокими могут быть эти удары.

Буданов также напомнил, что Крым – это территория Украины, поэтому там Украина может применять любое оружие, которое считает нужным.

Утром 5 декабря в России раздались взрывы на авиабазах под Саратовом и на окраине Рязани.

После этого украинский источник FT заявил, что у ВСУ больше нет ограничений по дальности и они могут бить по целям даже в Сибири.

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Андрій Водяний

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