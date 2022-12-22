В ответ на визит Зеленского в США Кремль спустил с цепи пропаганду – разведка Польши
Кремль почувствовал для себя угрозу в связи с визитом президента Владимира Зеленского в США и попытался ответить на нее пропагандой. Об этом написал в Twitter уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын.
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Жарын отметил, что российская пропаганда начала раскручивать тему якобы "провала" визита Зеленского в США еще до того, как визит начался.
Он перечислил вброшенные Кремлем в информационное пространство основные пропагандистские нарративы, которые большей частью были основаны на ложных представлениях, будто Зеленский не получил оружие, которое он просил, и что якобы "Зеленский надоел Западу".
Жарын отметил, что слишком быстрая реакция, а также эмоциональные и вульгарные комментарии пропагандистов говорят о том, что Кремль хорошо чувствует угрозу, которую представляют для него переговоры Зеленского в США.
Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь.
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