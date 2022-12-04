Россия поднимает в Польше новую кампанию дезинформации об Украине – разведка

В последние дни в Польше активизировалась информационная кампания, цель которой – вызвать у поляков нежелание помогать Украине. Об этом написал в Twitter представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Жарына, основной пропагандистский посыл кампании сосредоточен на тезисе, что украинцы якобы представляют угрозу для польского общества. Выявлены попытки распространять ложь об украинцах и их пребывании в Польше, а также манипулирование обстоятельствами различных событий.

Спецслужбы Польши считают, что приоритетной задачей Кремля сейчас является прекращение помощи, которую Запад направляет Украине.

30 ноября Михаил Подоляк заявил, что украинцы и поляки вместе смеются над "примитивными попытками" Кремля посеять недоверие между дружественными странами.

2 декабря сообщалось, что россияне продолжают создавать собственную "искусственную вселенную": их пропагандисты исказили заявление президента США Джо Байдена о том, что он готов поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот будет готов закончить войну против Украины.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.