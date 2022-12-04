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Россия поднимает в Польше новую кампанию дезинформации об Украине – разведка

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2022, 17:54
Россия поднимает в Польше новую кампанию дезинформации об Украине – разведка - Фото
Станислав Жарын (фото - ЕРА)

В последние дни в Польше активизировалась информационная кампания, цель которой – вызвать у поляков нежелание помогать Украине. Об этом написал в Twitter представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

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По словам Жарына, основной пропагандистский посыл кампании сосредоточен на тезисе, что украинцы якобы представляют угрозу для польского общества. Выявлены попытки распространять ложь об украинцах и их пребывании в Польше, а также манипулирование обстоятельствами различных событий.

Спецслужбы Польши считают, что приоритетной задачей Кремля сейчас является прекращение помощи, которую Запад направляет Украине.

Сергій Бережний
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польша дезинформация пропаганда рф станислав жарын
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