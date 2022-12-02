РосСМИ исказили заявление Байдена о переговорах. Подоляк: Делают из Путина Ким Чен Ына

Российские пропагандисты исказили заявление президента США Джо Байдена о том, что он готов поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот будет готов закончить войну против Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне продолжают создавать "искусственную вселенную".

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На брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 1 декабря Байден сказал, что не планирует в ближайшее время связываться с Путиным, но готов пообщаться с ним, если тот будет заинтересован в прекращении войны, однако только после консультаций с союзниками по НАТО.

Пропаганда России исказила заявление американского президента, подав его как "США готовы просить Путина о переговорах".

Подоляк отреагировал в Twitter и заявил, что Россия продолжает создавать вокруг себя "искусственную вселенную", выдумывая новости и радуясь им.

Дмитро Гриниченко

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