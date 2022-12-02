РосСМИ исказили заявление Байдена о переговорах. Подоляк: Делают из Путина Ким Чен Ына
Российские пропагандисты исказили заявление президента США Джо Байдена о том, что он готов поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот будет готов закончить войну против Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне продолжают создавать "искусственную вселенную".
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На брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 1 декабря Байден сказал, что не планирует в ближайшее время связываться с Путиным, но готов пообщаться с ним, если тот будет заинтересован в прекращении войны, однако только после консультаций с союзниками по НАТО.
Пропаганда России исказила заявление американского президента, подав его как "США готовы просить Путина о переговорах".
Подоляк отреагировал в Twitter и заявил, что Россия продолжает создавать вокруг себя "искусственную вселенную", выдумывая новости и радуясь им.
"На очереди объявление Путина властелином галактики — как Ким Чен Ына. Мир работает по другим принципам: ничего про Украину без Украины", — написал советник главы ОП.
- Президент Владимир Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после оглашения российским диктатором незаконных аннексий.
- Кулеба заявил, что агрессора нужно сначала остановить, разоружить и изгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров, а "половинчатые решения" не остановят геноцид РФ против украинцев.
- В ЕС, США и НАТО неоднократно заявляли, что Запад не давит на Украину по поводу возможного возобновления переговоров с РФ.
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