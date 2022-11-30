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Подоляк о придуманных в РФ "планах" Варшавы на аннексию: Украина и Польша вместе смеются

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 17:43
Подоляк о придуманных в РФ
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинцы и поляки смеются над "примитивными попытками" Кремля посеять недоверие между дружественными странами. Так он прокомментировал заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что Польша якобы хочет аннексировать несколько западных областей Украины.

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"Заявления странных спикеров России о "планах Польши аннексировать запад Украины" – очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие среди друзей. Кто верит, что это сработает?" – написал Подоляк.

Советник главы ОП заявил, что Украина и Польша "вместе смеются над этими попытками" россиян, и подчеркнул, что "есть только одна страна, издевающаяся над международным правом, и мы знаем ее название".

Сегодня Нарышкин заявил российским пропагандистам из РИА Новости, что Польша якобы "форсирует подготовку к аннексии" Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины. Такие "планы" Польши Нарышкин объяснил тем, что Варшава якобы хочет "щедрой компенсации" от Украины за оказанную военную и гуманитарную помощь.

Российские власти и пропагандисты неоднократно отличались подобными несуразными заявлениями о якобы посягательстве других стран на территориальную целостность Украины. При этом собственные очевидные захватнические цели в РФ продолжают отрицать.

  • В июле Медведев опубликовал "карту", на которой Украина изображена исключительно в границах Киевской области, а остальные территории якобы "поделят" между собой страны-соседи.

Читайте также: Дуда: Польша знает, что такое "русский мир". Мы готовы защищаться от угнетателей из России

Оксана Житнюк
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Сергей Нарышкин война польша аннексия михаил подоляк
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