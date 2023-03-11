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Россияне настаивают, что "уничтожили" Leopard. Прифотошопили шеврон РФ к военному Ливана

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 17:46
Россияне настаивают, что
Танк Leopard 2 (фото - ЕРА)

Российский пропагандистский Telegram-канал в "подтверждение" фейка оккупантов о якобы уничтожении танка Leopard в Украине разместил фото, сделанное на границе Израиля и Ливана.

Россияне заявляют, что под Угледаром Донецкой области оккупант якобы удачно ударил по танку украинских войск Leopard 2A5. В качестве "подтверждения" опубликовано фото, на котором шеврон ливанского военного заменен на российский.

Очередной фейк россиян разоблачили пользователи соцсетей, найдя оригинал снимка в Google. При этом на фото, вероятно, запечатлен не Leopard, а израильский танк Merkavа.

Россияне настаивают, что "уничтожили" Leopard. Прифотошопили шеврон РФ к военному Ливана

Россияне настаивают, что "уничтожили" Leopard. Прифотошопили шеврон РФ к военному Ливана
  • 3 марта представитель России в ООН Полянский перепостил фейковое фото с "захваченным в Украине танком Leopard". Фотография танка была сделана несколько лет назад на учениях НАТО в Германии, а российский флаг на ней просто дорисован.

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Оксана Житнюк
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