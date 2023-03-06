"Жертва СТО". В росСМИ жалуются на "обстрелы ВСУ", демонстрируя автозапчасть – видео

Российские пропагандисты публикуют видео о якобы последствиях обстрелов со стороны украинских сил, а в качестве "доказательства" вместо обломков снарядов демонстрируют автозапчасть. Об очередном фейке пропагандистов РФ сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На видео женщина, называющая себя жительницей временно оккупированных территорий Донбасса, показывает российским пропагандистам, чем ВСУ "каждые пять минут обстреливают их детей".

В ЦПД подчеркнули, что на самом деле это постановочный ролик пропагандистов РФ, а в руках женщина держит деталь автоматической коробки переключения передач.

"Жертва СТО" также добавила, что она продолжает находить детали с мест "обстрелов", поэтому предполагаем, что через несколько месяцев женщина сможет собрать целый автомобиль", – добавили в ЦПД.

3 марта представитель России в ООН Полянский перепостил фейковое фото с "захваченным в Украине танком Leopard". Фотография танка была сделана несколько лет назад на учениях НАТО в Германии, а российский флаг на ней просто дорисован.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.