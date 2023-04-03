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Зеленский: Желаю президенту РФ провести остаток жизни в подвале, с ведром вместо туалета

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 15:30
Зеленский: Желаю президенту РФ провести остаток жизни в подвале, с ведром вместо туалета - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в годовщину освобождения села Ягодное Черниговской области посетил школу, в подвале которой российские захватчики почти месяц удерживали мирных жителей в заложниках. Он пожелал российскому диктатору Владимиру Путину провести в таких условиях остаток его жизни.

Зеленский побывал в том подвале и пообщался с людьми, пережившими ужас оккупации.

Он отметил, что местным жителям пришлось перенести страдания, пытки, бесчеловечное отношение.

"Около 400 человек жили в Ягодном до оккупации и 370 человек были в этом подвале", – добавил президент.

Он пожелал Путину пережить все то, что год назад в оккупации пережили жители села Ягодное.

"Могу добавить только одно. Увидев все это, могу пожелать президенту России провести остаток своей жизни в подвале и с ведром вместо туалета", – сказал Зеленский.

3 марта 2022 года российские оккупанты вошли в Ягодное Черниговской области. Они выгнали жителей из их домов и согнали в школьный подвал.

В целом россияне в подвале школы площадью 197 кв.м удерживали 367 человек, из них 50 детей и несколько младенцев, младшему было полтора месяца.

11 жителей села умерли, не выдержав бесчеловечных условий, еще 10 расстреляли захватчики.

  • О преступлениях оккупантов в Ягодном рассказывалось в материале The Wall Street Journal.

Читайте также: 27 дней ада. Как Ягодное и его жители возвращаются к жизни после оккупации

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война владимир путин ягодное
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