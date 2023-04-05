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Снайперы ССО уничтожили под Бахмутом больше 10 оккупантов – видео

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 08:15
Снайперы ССО уничтожили под Бахмутом больше 10 оккупантов – видео - Фото
Иллюстративное фото: facebook.combackandalive

За последние дни снайперы Сил специальных операций ВСУ уничтожили более 10 российских оккупантов в районе Бахмута. Соответствующее видео опубликовано на странице ССО в Facebook.

"Ночью работа кипит", – так прокомментировали видео в ССО.

Там объяснили, что в ночное время суток враг пытается продвигаться и штурмовать позиции Сил обороны под Бахмутом.

"Наши воины постоянно ведут наблюдение, обнаруживают и уничтожают живую силу противника с разных дистанций и разным калибром", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина
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бахмут ссо
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