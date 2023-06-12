Потери России: ВСУ уничтожили 540 оккупантов, сожгли 21 единицу техники и 10 артсистем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, сожгли 21 единицу техники и 10 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что враг атакует в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, несет значительные потери.
Общие потери армии РФ за время большой войны составили:
— личного состава — 216 180 человек (+540);
— танков — 3931 (+5);
— боевых бронированных машин — 7636 (+5);
— артиллерийских систем — 3746 (+10);
— РСЗО — 601;
— средств ПВО — 362;
— самолетов — 314;
— вертолетов — 299;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3307 (+7);
— крылатых ракет — 1183,
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 6471 (+10);
— специальной техники — 510 (+1).
- 10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".
- Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
- Утром 12 июня стало известно, что ВСУ освободили поселок Сторожевое на границе Донецкой и Запорожской областей.
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