Потери России: ВСУ уничтожили 540 оккупантов, сожгли 21 единицу техники и 10 артсистем

Вооруженные Силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, сожгли 21 единицу техники и 10 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что враг атакует в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, несет значительные потери.

Общие потери армии РФ за время большой войны составили:

— личного состава — 216 180 человек (+540);

— танков — 3931 (+5);

— боевых бронированных машин — 7636 (+5);

— артиллерийских систем — 3746 (+10);

— РСЗО — 601;

— средств ПВО — 362;

— самолетов — 314;

— вертолетов — 299;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3307 (+7);

— крылатых ракет — 1183,

— кораблей/катеров — 18;

— автомобильной техники и автоцистерн — 6471 (+10);

— специальной техники — 510 (+1).

10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".

Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.

Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка .

и . Утром 12 июня стало известно, что ВСУ освободили поселок Сторожевое на границе Донецкой и Запорожской областей.

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