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Генштаб: РФ наступает у Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, большие потери — карта

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 06:50
Генштаб: РФ наступает у Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, большие потери — карта - Фото
Техника ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, несут значительные потери. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 25 боевых столкновений. В районе Кременной противник атаковал у Белогоровки, успеха не имел.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Вблизи Бахмута враг пытался улучшить тактическое положение, наступал в направлении Ивановского и Белой Горы, ВСУ отбились.

Отмечаются значительные потери россиян на данном участке за последнюю неделю, в военный госпиталь в районе Персиановки Ростовской области ежедневно доставляют более 50 тяжелораненых оккупантов. Госпиталь переполнен — из-за недостатка медицинского персонала фиксируется большая смертность. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Донецка захватчики наступали в направлении Авдеевки, успеха не имели. Силы обороны отбили все атаки в Марьинке. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения пехоты. Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, два артиллерийских подразделения на позициях и радиолокационную станцию. 

Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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