Генштаб: РФ наступает у Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, большие потери — карта
Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, несут значительные потери. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 25 боевых столкновений. В районе Кременной противник атаковал у Белогоровки, успеха не имел.
Вблизи Бахмута враг пытался улучшить тактическое положение, наступал в направлении Ивановского и Белой Горы, ВСУ отбились.
Отмечаются значительные потери россиян на данном участке за последнюю неделю, в военный госпиталь в районе Персиановки Ростовской области ежедневно доставляют более 50 тяжелораненых оккупантов. Госпиталь переполнен — из-за недостатка медицинского персонала фиксируется большая смертность.
В районе Донецка захватчики наступали в направлении Авдеевки, успеха не имели. Силы обороны отбили все атаки в Марьинке.
Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения пехоты. Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, два артиллерийских подразделения на позициях и радиолокационную станцию.
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