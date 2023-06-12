Генштаб: РФ наступает у Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, большие потери — карта

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, несут значительные потери. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 25 боевых столкновений. В районе Кременной противник атаковал у Белогоровки, успеха не имел.

Вблизи Бахмута враг пытался улучшить тактическое положение, наступал в направлении Ивановского и Белой Горы, ВСУ отбились.

Отмечаются значительные потери россиян на данном участке за последнюю неделю, в военный госпиталь в районе Персиановки Ростовской области ежедневно доставляют более 50 тяжелораненых оккупантов. Госпиталь переполнен — из-за недостатка медицинского персонала фиксируется большая смертность.

В районе Донецка захватчики наступали в направлении Авдеевки, успеха не имели. Силы обороны отбили все атаки в Марьинке.

Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения пехоты. Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, два артиллерийских подразделения на позициях и радиолокационную станцию.

Ранее батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.

10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".

Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.

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