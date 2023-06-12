Генштаб: РФ наступає біля Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, зазнає великих втрат — карта

Російські окупанти наступають у районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, зазнають значних втрат. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 25 бойових зіткнень. У районі Кремінної противник атакував біля Білогорівки, успіху не мав.

Поблизу Бахмута ворог намагався покращити тактичне становище, наступав у напрямку Іванівського та Білої Гори, ЗСУ відбилися.

Відзначаються значні втрати росіян на цій ділянці за останній тиждень, до військового шпиталю в районі Персіанівки Ростовської області щодня доставляють понад 50 важкопоранених окупантів. Госпіталь переповнений — через нестачу медичного персоналу фіксується велика смертність.

У районі Донецька загарбники наступали у напрямку Авдіївки, успіху не мали. Сили оборони відбили усі атаки у Мар'їнці.

Українська авіація за добу завдала шести ударів по районах зосередження піхоти. Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, два артилерійські підрозділи на позиціях та радіолокаційну станцію.

Раніше батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.