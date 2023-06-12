Генштаб: РФ наступає біля Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, зазнає великих втрат — карта
Російські окупанти наступають у районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, зазнають значних втрат. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 25 бойових зіткнень. У районі Кремінної противник атакував біля Білогорівки, успіху не мав.
Поблизу Бахмута ворог намагався покращити тактичне становище, наступав у напрямку Іванівського та Білої Гори, ЗСУ відбилися.
Відзначаються значні втрати росіян на цій ділянці за останній тиждень, до військового шпиталю в районі Персіанівки Ростовської області щодня доставляють понад 50 важкопоранених окупантів. Госпіталь переповнений — через нестачу медичного персоналу фіксується велика смертність.
У районі Донецька загарбники наступали у напрямку Авдіївки, успіху не мали. Сили оборони відбили усі атаки у Мар'їнці.
Українська авіація за добу завдала шести ударів по районах зосередження піхоти. Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, два артилерійські підрозділи на позиціях та радіолокаційну станцію.
- Раніше батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.
- 10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.
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