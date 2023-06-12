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Генштаб: РФ наступає біля Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, зазнає великих втрат — карта

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 06:50
Генштаб: РФ наступає біля Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, зазнає великих втрат — карта - Фото
Техніка ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, зазнають значних втрат. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 25 бойових зіткнень. У районі Кремінної противник атакував біля Білогорівки, успіху не мав.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

Поблизу Бахмута ворог намагався покращити тактичне становище, наступав у напрямку Іванівського та Білої Гори, ЗСУ відбилися.

Відзначаються значні втрати росіян на цій ділянці за останній тиждень, до військового шпиталю в районі Персіанівки Ростовської області щодня доставляють понад 50 важкопоранених окупантів. Госпіталь переповнений — через нестачу медичного персоналу фіксується велика смертність.

Фронт в районі Бахмута (Карта: Military Land)

У районі Донецька загарбники наступали у напрямку Авдіївки, успіху не мали. Сили оборони відбили усі атаки у Мар'їнці.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Українська авіація за добу завдала шести ударів по районах зосередження піхоти. Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, два артилерійські підрозділи на позиціях та радіолокаційну станцію.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Дмитро Гриниченко
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