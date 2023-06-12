Втрати Росії: ЗСУ знищили 540 окупантів, спалили 21 одиницю техніки та 10 артсистем

Збройні Сили України знищили 540 російських окупантів, спалили 21 одиницю техніки та 10 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що ворог атакує в районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, зазнає значних втрат.

Загальні втрати армії РФ під час великої війни склали:

- особового складу – 216 180 осіб (+540);

- танків – 3931 (+5);

- бойових броньованих машин – 7636 (+5);

- артилерійських систем – 3746 (+10);

- РСЗВ – 601;

- засобів ППО – 362;

- літаків – 314;

- вертольотів – 299;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7);

- крилатих ракет – 1183,

- кораблів/катерів – 18;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10);

- спеціальної техніки – 510 (+1).

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка .

та . Вранці 12 червня стало відомо, що ЗСУ звільнили селище Сторожове на кордоні Донецької та Запорізької областей.

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