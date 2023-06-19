Вже збиває ракети та "шахеди": У ЗСУ показали новий комплекс Avenger від США – фото

У Сухопутних військах ЗСУ поділились фото американського протиповітряного зенітно-ракетного комплексу Avenger. Таке озброєння Україна отримала у межах військової допомоги.

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Зазначається, що такі комплекси вже довели свою ефективність у збитті російських ракет та дронів-камікадзе Shahed-136.

AN/TWQ-1 Avenger (укр. месник) – це американський самохідний зенітно-ракетний комплекс, який має на озброєнні 8 ракет Stinger та кулемет калібру 12,7 мм.

Комплекс забезпечує мобільну протиповітряну оборону малої дальності. Він здатен збивати крилаті ракети, БПЛА, літаки та гелікоптери на малих висотах.

Ефективне ураження ЗРК Avenger складає від 50 метрів по висоті та до 6 км по відстані.

31 травня 2023 року Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги для України на $300 млн. До нього увійшли ЗРК Avenger та Stinger, а також боєприпаси для ствольної та ракетної артилерії.

9 червня США оголосили про новий пакет військової допомоги на $2,1 млрд, до якого увійшли додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot.

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