Байден підписав новий пакет допомоги Україні від США на $300 млн – повний перелік озброєнь
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн – туди увійдуть боєприпаси для систем HIMARS та Patriot, а також інші озброєння. Про це повідомили у Пентагоні.
Американці заявляють, що пакет включає "ключові можливості" для підтримки протиповітряної оборони України, а також артилерійські снаряди, протитанкові засоби та десятки мільйонів набоїв для стрілецької зброї.
Повний перелік озброєнь:
– додаткові боєприпаси для Patriot;
– ракети AIM-7 для ППО;
– ЗРК Avenger;
– зенітні комплекси Stinger;
– додаткові боєприпаси для реактивних систем HIMARS;
– 155-мм та 105-мм артилерійські постріли;
– 105-мм танкові боєприпаси;
– високоточні авіаційні боєприпаси;
– авіаційні ракети Zuni;
– боєприпаси для безпілотних літальних апаратів;
– протитанкові комплекси АТ-4;
– понад 30 млн набоїв до стрілецької зброї;
– обладнання та системи розмінування;
– підривні боєприпаси для подолання перешкод;
– прилади нічного бачення;
– запасні частини, генератори та інше польове обладнання.
Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для наступу, щоб отримати більше озброєнь від союзників.
- Зеленський заявив, що впевнений в успіху наступу Збройних Сил України.
- ЗСУ зараз готують наступ на одному з напрямків, але для широких операцій потрібно більше озброєнь, заявив головком Залужний.
- 5 травня 2023 року у Білому домі заявили, що США "зробили все можливе" для підготовки наступу України та продовжуватимуть військову допомогу.
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