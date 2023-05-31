Байден підписав новий пакет допомоги Україні від США на $300 млн – повний перелік озброєнь

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн – туди увійдуть боєприпаси для систем HIMARS та Patriot, а також інші озброєння. Про це повідомили у Пентагоні.

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Американці заявляють, що пакет включає "ключові можливості" для підтримки протиповітряної оборони України, а також артилерійські снаряди, протитанкові засоби та десятки мільйонів набоїв для стрілецької зброї.

Повний перелік озброєнь:

– додаткові боєприпаси для Patriot;

– ракети AIM-7 для ППО;

– ЗРК Avenger;

– зенітні комплекси Stinger;

– додаткові боєприпаси для реактивних систем HIMARS;

– 155-мм та 105-мм артилерійські постріли;

– 105-мм танкові боєприпаси;

– високоточні авіаційні боєприпаси;

– авіаційні ракети Zuni;

– боєприпаси для безпілотних літальних апаратів;

– протитанкові комплекси АТ-4;

– понад 30 млн набоїв до стрілецької зброї;

– обладнання та системи розмінування;

– підривні боєприпаси для подолання перешкод;

– прилади нічного бачення;

– запасні частини, генератори та інше польове обладнання.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для наступу, щоб отримати більше озброєнь від союзників.

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