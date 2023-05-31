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Байден подписал новый пакет помощи Украине от США на $300 млн – полный список вооружений

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 21:10
Байден подписал новый пакет помощи Украине от США на $300 млн – полный список вооружений - Фото
Джо Байден (фото: EPA)

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $300 млн – туда войдут боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, а также другие вооружения. Об этом сообщили в Пентагоне.

Американцы заявляют, что пакет включает в себя "ключевые возможности" для поддержки противовоздушной обороны Украины, а также артиллерийские снаряды, противотанковые средства и десятки миллионов патронов для стрелкового оружия.

Полный список вооружений:

– дополнительные боеприпасы для Patriot;

– ракеты AIM-7 для ПВО;

– ЗРК Avenger;

– зенитные комплексы Stinger;

– дополнительные боеприпасы для реактивных систем HIMARS;

– 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

– 105-мм танковые боеприпасы;

– высокоточные авиационные боеприпасы;

– авиационные ракеты Zuni;

– боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов;

– противотанковые комплексы АТ-4;

– более 30 млн патронов к стрелковому оружию;

– оборудование и системы разминирования;

– подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

– приборы ночного видения;

– запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

Недавно президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Дмитрий Гриниченко
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