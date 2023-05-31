Байден подписал новый пакет помощи Украине от США на $300 млн – полный список вооружений
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $300 млн – туда войдут боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, а также другие вооружения. Об этом сообщили в Пентагоне.
Американцы заявляют, что пакет включает в себя "ключевые возможности" для поддержки противовоздушной обороны Украины, а также артиллерийские снаряды, противотанковые средства и десятки миллионов патронов для стрелкового оружия.
Полный список вооружений:
– дополнительные боеприпасы для Patriot;
– ракеты AIM-7 для ПВО;
– ЗРК Avenger;
– зенитные комплексы Stinger;
– дополнительные боеприпасы для реактивных систем HIMARS;
– 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
– 105-мм танковые боеприпасы;
– высокоточные авиационные боеприпасы;
– авиационные ракеты Zuni;
– боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов;
– противотанковые комплексы АТ-4;
– более 30 млн патронов к стрелковому оружию;
– оборудование и системы разминирования;
– подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
– приборы ночного видения;
– запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.
Недавно президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.
- Зеленский заявил, что уверен в успехе наступления Вооруженных Сил Украины.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- 5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и продолжат военную помощь.
Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники
Комментарии