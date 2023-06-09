США объявили о новом пакете помощи Украине: ракеты для Patriot, системы ПВО и ракеты HAWK
09.06.2023, 17:52
Пентагон (Фото: depositphotos.com)
Сегодня, 9 июня, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Вооруженным Силам Украины, подчеркнув непоколебимую поддержку Украины со стороны США. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
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Этот пакет на общую сумму до $2,1 млрд включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы и предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
В новом пакете военной помощи для Украины:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk и боекомплект к ним;
- 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;
- разведывательные беспилотники RQ-20 Puma;
- ракеты с лазерным наведением;
- поддержка обучения и техобслуживания.
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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