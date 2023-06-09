США объявили о новом пакете помощи Украине: ракеты для Patriot, системы ПВО и ракеты HAWK

Сегодня, 9 июня, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Вооруженным Силам Украины, подчеркнув непоколебимую поддержку Украины со стороны США. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

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Этот пакет на общую сумму до $2,1 млрд включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы и предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В новом пакете военной помощи для Украины:

- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

- зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk и боекомплект к ним;

- 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;

- разведывательные беспилотники RQ-20 Puma;

- ракеты с лазерным наведением;

- поддержка обучения и техобслуживания.

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