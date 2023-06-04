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"Объявления о начале не будет". Минобороны показало видео с намеком на контрнаступление видео

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2023, 13:55
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Замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что начало контрнаступления объявляться не будет.

"Планы любят тишину. Объявления о начале не будет", – подписала Маляр опубликованное видео, на котором украинские военные пальцем у рта показывают жест "храните тишину".

В конце видео появляются кадры с истребителями F-16 в воздухе.

Андрей Водяный
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минобороныконтрнаступление
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