Замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что начало контрнаступления объявляться не будет.

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"Планы любят тишину. Объявления о начале не будет", – подписала Маляр опубликованное видео, на котором украинские военные пальцем у рта показывают жест "храните тишину".

В конце видео появляются кадры с истребителями F-16 в воздухе.

В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, которое надеялась – ждать еще месяцы нельзя".

Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.

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