Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що початок контрнаступу оголошуватися не буде.

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"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", — підписала Маляр опубліковане відео, на якому українські військові пальцем біля рота показують жест "зберігайте тишу".

У кінці відео з'являються кадри з винищувачами F-16 в повітрі.

В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу, і "попри те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася – чекати ще місяці не можна".

Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.

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