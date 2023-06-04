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"Оголошення про початок не буде". Міноборони показало відео з натяком на контрнаступ видео

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04.06.2023, 13:55
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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що початок контрнаступу оголошуватися не буде.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", — підписала Маляр опубліковане відео, на якому українські військові пальцем біля рота показують жест "зберігайте тишу".

У кінці відео з'являються кадри з винищувачами F-16 в повітрі.

Андрій Водяний
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міноборониконтрнаступ
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