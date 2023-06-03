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Зеленский: Украина готова к контрнаступлению

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 09:57
Зеленский: Украина готова к контрнаступлению - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению.

"Я считаю, что на сегодняшний день мы уже готовы это делать", – сказал он.

Глава государства добавил, что "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".

Он отметил, что у России преимущество в воздухе, а отсутствие защиты от авиации врага означает, что "может погибнуть много солдат во время контрнаступления".

"Не знаю точно, сколько времени это займет и какую цену мы заплатим", – сказал президент.

Зеленский также отметил, что Украине необходимы дополнительные комплексы Patriot для защиты гражданского населения, так и воинов на передовой.

  • 2 июня 2023 года президент заявил, что Украина знает, без какого количества систем противовоздушной обороны Patriot ей будет сложно.

Читайте также: Зеленский – в страны, которые помогают России обходить санкции: Я устал от этого

Милана Головань
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Владимир Зеленскийвойнаконтрнаступление
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