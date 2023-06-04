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Украина при наступлении вернет существенную часть территории – советник Байдена

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2023, 19:33
Украина при наступлении вернет существенную часть территории – советник Байдена - Фото
Джейк Салливан (Фото - EPA)

В Белом Доме считают, что наступление ВСУ даст возможность Украине вернуть под свой контроль "стратегически существенную часть своей территории". Об этом сказал CNN Джейк Салливан, советник по национальной безопасности президента Джо Байдена.

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Ожидаемое наступление Сил обороны Украины освободит от российской оккупации ""стратегически существенную часть" территории страны, сказал Салливан. 

"Насколько именно существенную и где именно – это будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут наступление, но мы считаем, что украинцы добьются в нем успеха", — сказал Салливан. 

В ответ на вопрос о том, возможен ли переход к переговорам между Украиной и Россией к концу 2023 года, советник Белого дома сказал, что для переговоров "нет никакого графика", но добавил, что ситуация на поле боя окажет "значительное влияние" на любые будущие переговоры. Он также сослался на слова президента Владимира Зеленского, который сказал, что "война в конечном итоге закончится дипломатическим путем".

Сергей Бережной
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