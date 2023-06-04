Украина при наступлении вернет существенную часть территории – советник Байдена
В Белом Доме считают, что наступление ВСУ даст возможность Украине вернуть под свой контроль "стратегически существенную часть своей территории". Об этом сказал CNN Джейк Салливан, советник по национальной безопасности президента Джо Байдена.
Ожидаемое наступление Сил обороны Украины освободит от российской оккупации ""стратегически существенную часть" территории страны, сказал Салливан.
"Насколько именно существенную и где именно – это будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут наступление, но мы считаем, что украинцы добьются в нем успеха", — сказал Салливан.
В ответ на вопрос о том, возможен ли переход к переговорам между Украиной и Россией к концу 2023 года, советник Белого дома сказал, что для переговоров "нет никакого графика", но добавил, что ситуация на поле боя окажет "значительное влияние" на любые будущие переговоры. Он также сослался на слова президента Владимира Зеленского, который сказал, что "война в конечном итоге закончится дипломатическим путем".
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, которое надеялась – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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