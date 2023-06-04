Україна при наступі поверне важливу частину території – радник Байдена
У Білому Домі вважають, що наступ ЗСУ дасть можливість Україні повернути під свій контроль "стратегічно важливу частину своєї території". Про це сказав CNN Джейк Салліван, радник із національної безпеки президента Джо Байдена.
Очікуваний наступ Сил оборони України звільнить від російської окупації "стратегічно важливу частину" території країни, сказав Салліван.
"Наскільки саме важливу і де саме – це залежатиме від розвитку подій на місцях, коли українці почнуть наступ, але ми вважаємо, що українці досягнуть у ньому успіху ", – сказав Салліван.
У відповідь на питання про те, чи можливий перехід до переговорів між Україною та Росією до кінця 2023 року, радник Білого дому сказав, що для переговорів "немає жодного графіка", але додав, що ситуація на полі бою вплине на будь-які майбутні переговори. Він також послався на слова президента Володимира Зеленського, який сказав, що "війна зрештою закінчиться дипломатичним шляхом".
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те, що українська армія отримала не все озброєння, яке сподівалася – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великобританії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
Коментарі