Вибухи у Львові. Попередньо: влучання у критичну інфраструктуру міста

У Львові та області було чути вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив міський голова Львову Андрій Садовий. Голова Львівської ОВА Максим Козицький поширив попередню інформацію про влучання окупантів в об'єкт критичної інфраструктури.

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О 5:09 ранку Садовий повідомив про вибухи в місті та області. Він закликав мешканців залишатись в укриттях.

Загалом, тривога у Львівській області тривала майже дві години й закінчилась о 6 годині ранку.

Голова ОВА попередньо повідомив, що у Львові було влучання окупантів в об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

На місці влучання сталась пожежа, наразі працюють всі спеціальні служби.

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