Київ відбив повітряну атаку. ППО перехопила дрони росіян, начинені вибухівкою

Вночі 20 червня армія Росії намагалась атакувати столицю дронами-камікадзе Shahed: про спалахи в небі та звуки вибухів у Києві та передмісті повідомили журналісти LIGA.net.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

02:03. Загроза застосування ворогом ударних БПЛА у Київській області, написали Повітряні сили.

02:53. Дрони, схоже, підібралися до столиці: оголошено тривогу.

03:36. Перші вибухи у передмісті Києва. Робота ППО серіями з невеликими проміжками часу на одному з напрямків. До 03:45 начебто стихло.

Дивіться також: Дві САУ та БМП окупантів "випарувалися" після займання боєзапасу – три відео детонації б/к з фронту

04:01. Знов гриміло на підступах до Києва, недовго й далеко. О 04:12 – ще, але вже чули в столиці.

Поки триває очікування на офіційну інформацію, подивіться унікальне відео, як росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі.

ДОВІДКА. " . " Шахед " (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" барражуючий боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, у тому числі маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно переплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для її геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.

У ніч проти 28 травня 2023 року, у День Києва, Росія масовано атакувала столицю: ППО збила десятки повітряних цілей.

13 червня розвідка повідомила, що Іран збільшив постачання "шахедів" Росії та допомагає налагодити їхнє виробництво на місці.

Дивіться фото: ЗСУ показали новий комплекс ППО Avenger від США

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.