Київ відбив повітряну атаку. ППО перехопила дрони росіян, начинені вибухівкою
Вночі 20 червня армія Росії намагалась атакувати столицю дронами-камікадзе Shahed: про спалахи в небі та звуки вибухів у Києві та передмісті повідомили журналісти LIGA.net.
02:03. Загроза застосування ворогом ударних БПЛА у Київській області, написали Повітряні сили.
02:53. Дрони, схоже, підібралися до столиці: оголошено тривогу.
03:36. Перші вибухи у передмісті Києва. Робота ППО серіями з невеликими проміжками часу на одному з напрямків. До 03:45 начебто стихло.
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04:01. Знов гриміло на підступах до Києва, недовго й далеко. О 04:12 – ще, але вже чули в столиці.
Поки триває очікування на офіційну інформацію, подивіться унікальне відео, як росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі.
- У ніч проти 28 травня 2023 року, у День Києва, Росія масовано атакувала столицю: ППО збила десятки повітряних цілей.
- 13 червня розвідка повідомила, що Іран збільшив постачання "шахедів" Росії та допомагає налагодити їхнє виробництво на місці.
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