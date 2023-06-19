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Дві САУ та БМП окупантів "випарувалися" після займання боєзапасу – три відео детонації б/к з фронту видео

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 15:43
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона

Бійці 74 розвідувального батальйону Збройних Сил України показали "ювелірний" удар дрона-камікадзе по російській самохідній артилерійській установці 2С3 "Акація": оператор FPV-дрона завів його разом із боєприпасом у відкритий люк, через який у машину завантажують боєкомплект.

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Волонтерська група "Хортицька Варта", яка опублікувала ролик, назвала влучення "просто хітом сезону".

На відео нижче Сили оборони знищили ще одну таку саму САУ, але вже артилерійським ударом. Влучення 55 окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" спричинило займання бойової машини окупантів. Через деякий час відбулася детонація боєкомплекту.

У ролику далі видно знищення і ворожого КамАЗу, також набитого боєприпасами.

За даними OSINT-ресурсу WarArchive, обидва епізоди сталися біля села Ключове в Донецькій області, на напрямі удару ЗСУ на південь від Великої Новосілки.

Дивіться відео: ЗСУ завдали удару по російському "Леопарду" на Запорізькому фронті

У третьому ролику (нижче) військовослужбовці 146 батальйону Полтавської окремої бригади ТРО ВСУ вразили бойову машину піхоти росіян.

Артилерійський удар спричинив миттєвий підрив боєкомплекту.

Дивіться відео: Росіяни замінували танк Т-55 і пустили на ЗСУ – не доїхав: потужний вибух та хмари Вільсона

Євген Пилипенко
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війнавибухдронСАУдрон-камікадзе74 орб146 батальон
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