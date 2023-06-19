Бійці 74 розвідувального батальйону Збройних Сил України показали "ювелірний" удар дрона-камікадзе по російській самохідній артилерійській установці 2С3 "Акація": оператор FPV-дрона завів його разом із боєприпасом у відкритий люк, через який у машину завантажують боєкомплект.

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Волонтерська група "Хортицька Варта", яка опублікувала ролик, назвала влучення "просто хітом сезону".

На відео нижче Сили оборони знищили ще одну таку саму САУ, але вже артилерійським ударом. Влучення 55 окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" спричинило займання бойової машини окупантів. Через деякий час відбулася детонація боєкомплекту.

У ролику далі видно знищення і ворожого КамАЗу, також набитого боєприпасами.

Destruction of the russian SPA 2S3 and KamAZ with ammunition.



© 55th Separate Artillery Brigade / UAF pic.twitter.com/yKZSF4MScW — uarwellian (@uarwellian) June 19, 2023

За даними OSINT-ресурсу WarArchive, обидва епізоди сталися біля села Ключове в Донецькій області, на напрямі удару ЗСУ на південь від Великої Новосілки.

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У третьому ролику (нижче) військовослужбовці 146 батальйону Полтавської окремої бригади ТРО ВСУ вразили бойову машину піхоти росіян.

Артилерійський удар спричинив миттєвий підрив боєкомплекту.

Fiery detonation of russian IFV.



© 146th battalion of the Poltava Separate Brigade / UAF (https://t.co/iKsDEByUh3) pic.twitter.com/V4d072nbgB — uarwellian (@uarwellian) June 19, 2023

19 червня 2023 року президент Зеленський збирав Ставку – говорили про контрнаступ. Був і голова ГУР Буданов, якого російські фейки нещодавно "поховали".

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