Бійці 74 розвідувального батальйону Збройних Сил України показали "ювелірний" удар дрона-камікадзе по російській самохідній артилерійській установці 2С3 "Акація": оператор FPV-дрона завів його разом із боєприпасом у відкритий люк, через який у машину завантажують боєкомплект.

Волонтерська група "Хортицька Варта", яка опублікувала ролик, назвала влучення "просто хітом сезону".

На відео нижче Сили оборони знищили ще одну таку саму САУ, але вже артилерійським ударом. Влучення 55 окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" спричинило займання бойової машини окупантів. Через деякий час відбулася детонація боєкомплекту.

У ролику далі видно знищення і ворожого КамАЗу, також набитого боєприпасами.

Destruction of the russian SPA 2S3 and KamAZ with ammunition.



© 55th Separate Artillery Brigade / UAF pic.twitter.com/yKZSF4MScW