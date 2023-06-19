Бойцы 74 разведывательного батальона Вооруженных Сил Украины показали "ювелирный" удар дрона-камикадзе по российской самоходной артиллерийской установке 2С3 "Акация": оператор FPV-дрона завел его вместе с боеприпасом в открытый люк, через который в машину загружают боекомплект.

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Волонтерская группа "Хортицька Варта", опубликовавшая ролик, назвала попадание "просто хитом сезона".

На видео ниже Силы обороны уничтожили еще одну такую же САУ, но уже артиллерийским ударом. Попадание 55 отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" привело к возгоранию боевой машины оккупантов. Спустя некоторое время произошла детонация боекомплекта.

В ролике далее видно уничтожение и вражеского КамАЗа, тоже набитого боеприпасами.

Destruction of the russian SPA 2S3 and KamAZ with ammunition.



© 55th Separate Artillery Brigade / UAF pic.twitter.com/yKZSF4MScW — uarwellian (@uarwellian) June 19, 2023

По данным OSINT-ресурса WarArchive, оба эпизода произошли около села Ключевое в Донецкой области, на направлении удара ВСУ на юг от Великой Новоселки.

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В третьем ролике (ниже) военнослужащие 146 батальона Полтавской отдельной бригады ТрО ВСУ поразили боевую машину пехоты россиян.

Артиллерийский удар привел к мгновенному подрыву боекомплекта.

Fiery detonation of russian IFV.



© 146th battalion of the Poltava Separate Brigade / UAF (https://t.co/iKsDEByUh3) pic.twitter.com/V4d072nbgB — uarwellian (@uarwellian) June 19, 2023

19 июня 2023 года президент Зеленский собирал Ставку – говорили о контрнаступлении. Присутствовал и глава ГУР Буданов, которого российские фейки недавно "похоронили".

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