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"Испарение" двух САУ и БМП оккупантов после воспламенения боезапаса – три видео с фронта видео

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19.06.2023, 15:43
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Бойцы 74 разведывательного батальона Вооруженных Сил Украины показали "ювелирный" удар дрона-камикадзе по российской самоходной артиллерийской установке 2С3 "Акация": оператор FPV-дрона завел его вместе с боеприпасом в открытый люк, через который в машину загружают боекомплект.

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Волонтерская группа "Хортицька Варта", опубликовавшая ролик, назвала попадание "просто хитом сезона".

На видео ниже Силы обороны уничтожили еще одну такую же САУ, но уже артиллерийским ударом. Попадание 55 отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" привело к возгоранию боевой машины оккупантов. Спустя некоторое время произошла детонация боекомплекта.

В ролике далее видно уничтожение и вражеского КамАЗа, тоже набитого боеприпасами.

По данным OSINT-ресурса WarArchive, оба эпизода произошли около села Ключевое в Донецкой области, на направлении удара ВСУ на юг от Великой Новоселки.

Смотрите видео: ВСУ нанесли удар по российскому "Леопарду" на Запорожском фронте

В третьем ролике (ниже) военнослужащие 146 батальона Полтавской отдельной бригады ТрО ВСУ поразили боевую машину пехоты россиян.

Артиллерийский удар привел к мгновенному подрыву боекомплекта.

Смотрите видео: Россияне заминировали танк Т-55 и пустили на ВСУ – не доехал: мощнейший взрыв и облака Вильсона

Евгений Пилипенко
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