Бойцы 74 разведывательного батальона Вооруженных Сил Украины показали "ювелирный" удар дрона-камикадзе по российской самоходной артиллерийской установке 2С3 "Акация": оператор FPV-дрона завел его вместе с боеприпасом в открытый люк, через который в машину загружают боекомплект.

Волонтерская группа "Хортицька Варта", опубликовавшая ролик, назвала попадание "просто хитом сезона".

На видео ниже Силы обороны уничтожили еще одну такую же САУ, но уже артиллерийским ударом. Попадание 55 отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" привело к возгоранию боевой машины оккупантов. Спустя некоторое время произошла детонация боекомплекта.

В ролике далее видно уничтожение и вражеского КамАЗа, тоже набитого боеприпасами.

Destruction of the russian SPA 2S3 and KamAZ with ammunition.



