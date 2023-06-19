Російські окупанти освоїли на війні проти України методи терористів ІРА, ІДІЛ та Талібану – відправлення на позиції противника замінованого транспортного засобу. Дрон ЗС РФ зняв на відео детонацію танка Т-55, який загарбники напхали вибухівкою і відправили "на автопілоті" на посадку, яку утримують Сили оборони.

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OSINT-групи вважають, що це сталося у червні 2023 року в районі зруйнованої бойовими діями Мар'їнки на західній околиці тимчасово окупованого Донецька. Про це пише і z-канал військових пропагандистів РФ, що опублікував ролик.

За даними російських терористів, у бойову машину нібито напхали "шість тонн" вибухівки, але перевірити цю інформацію неможливо.

У кадрі танк просувається найкоротшим треком на посадку, але підривається на міні. Через кілька секунд по ньому з посадки прилітає із ручного протитанкового гранатомета ЗСУ.

Практично відразу слідує потужна детонація, внаслідок чого на мить можна спостерігати ефект Вільсона (хмара водного аерозолю при потужному вибуху у вологому повітрі) та ударну хвилю.

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Наприкінці лютого 2023 року OSINT-спільнота InformNapalm повідомляла про схожі інциденти зі слів і фото/відеодоказів від українських військових: росіяни використовують тактику "шахід-мобілів" – набивають авто або бронетехніку вибухівкою і намагаються спрямовувати її в якусь посадку, як приманку. Чекають, намагаються спостерігати з дрона та дистанційно підривають, якщо до неї наближаються люди.

Група привела цитату з повідомлення військових: "Нова тактика пі***ів: заїхала МТ-ЛБ на позицію в посадку, глянули – механа немає, нікого в машині немає, в небі побачили дрон, відразу відійшли на метрів 100, воно як грохнуло, у посадці дерева повирвало. Будьте обережні".

Подивіться відео, як танковий взвод ЗСУ "промацав" російських окупантів на елеваторі та пішов під димами.

15 червня 2023 року стало відомо, що Ізраїль продасть 200 танків анонімним країнам. Голова Міноборони Ізраїлю зателефонує українському колезі; можливо, обговорять саме це, пише Axios.

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