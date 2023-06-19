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Росіяни замінували танк і пустили на ЗСУ – не доїхав: відео вибуху та хмари Вільсона видео

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 10:15
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Російські окупанти освоїли на війні проти України методи терористів ІРА, ІДІЛ та Талібану – відправлення на позиції противника замінованого транспортного засобу. Дрон ЗС РФ зняв на відео детонацію танка Т-55, який загарбники напхали вибухівкою і відправили "на автопілоті" на посадку, яку утримують Сили оборони.

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OSINT-групи вважають, що це сталося у червні 2023 року в районі зруйнованої бойовими діями Мар'їнки на західній околиці тимчасово окупованого Донецька. Про це пише і z-канал військових пропагандистів РФ, що опублікував ролик.

За даними російських терористів, у бойову машину нібито напхали "шість тонн" вибухівки, але перевірити цю інформацію неможливо. 

У кадрі танк просувається найкоротшим треком на посадку, але підривається на міні. Через кілька секунд по ньому з посадки прилітає із ручного протитанкового гранатомета ЗСУ.

Практично відразу слідує потужна детонація, внаслідок чого на мить можна спостерігати ефект Вільсона (хмара водного аерозолю при потужному вибуху у вологому повітрі) та ударну хвилю.

Читайте також: Генерал Міллі каже, що танки відіграють вирішальну роль у контрнаступі ЗСУ

Наприкінці лютого 2023 року OSINT-спільнота InformNapalm повідомляла про схожі інциденти зі слів і фото/відеодоказів від українських військових: росіяни використовують тактику "шахід-мобілів" – набивають авто або бронетехніку вибухівкою і намагаються спрямовувати її в якусь посадку, як приманку. Чекають, намагаються спостерігати з дрона та дистанційно підривають, якщо до неї наближаються люди.

Група привела цитату з повідомлення військових: "Нова тактика пі***ів: заїхала МТ-ЛБ на позицію в посадку, глянули – механа немає, нікого в машині немає, в небі побачили дрон, відразу відійшли на метрів 100, воно як грохнуло, у посадці дерева повирвало. Будьте обережні".

  • Подивіться відео, як танковий взвод ЗСУ "промацав" російських окупантів на елеваторі та пішов під димами.
  • 15 червня 2023 року стало відомо, що Ізраїль продасть 200 танків анонімним країнам. Голова Міноборони Ізраїлю зателефонує українському колезі; можливо, обговорять саме це, пише Axios.
Євген Пилипенко
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