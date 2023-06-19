Російські окупанти освоїли на війні проти України методи терористів ІРА, ІДІЛ та Талібану – відправлення на позиції противника замінованого транспортного засобу. Дрон ЗС РФ зняв на відео детонацію танка Т-55, який загарбники напхали вибухівкою і відправили "на автопілоті" на посадку, яку утримують Сили оборони.
OSINT-групи вважають, що це сталося у червні 2023 року в районі зруйнованої бойовими діями Мар'їнки на західній околиці тимчасово окупованого Донецька. Про це пише і z-канал військових пропагандистів РФ, що опублікував ролик.
За даними російських терористів, у бойову машину нібито напхали "шість тонн" вибухівки, але перевірити цю інформацію неможливо.
У кадрі танк просувається найкоротшим треком на посадку, але підривається на міні. Через кілька секунд по ньому з посадки прилітає із ручного протитанкового гранатомета ЗСУ.
Практично відразу слідує потужна детонація, внаслідок чого на мить можна спостерігати ефект Вільсона (хмара водного аерозолю при потужному вибуху у вологому повітрі) та ударну хвилю.
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Наприкінці лютого 2023 року OSINT-спільнота InformNapalm повідомляла про схожі інциденти зі слів і фото/відеодоказів від українських військових: росіяни використовують тактику "шахід-мобілів" – набивають авто або бронетехніку вибухівкою і намагаються спрямовувати її в якусь посадку, як приманку. Чекають, намагаються спостерігати з дрона та дистанційно підривають, якщо до неї наближаються люди.
Група привела цитату з повідомлення військових: "Нова тактика пі***ів: заїхала МТ-ЛБ на позицію в посадку, глянули – механа немає, нікого в машині немає, в небі побачили дрон, відразу відійшли на метрів 100, воно як грохнуло, у посадці дерева повирвало. Будьте обережні".
- Подивіться відео, як танковий взвод ЗСУ "промацав" російських окупантів на елеваторі та пішов під димами.
- 15 червня 2023 року стало відомо, що Ізраїль продасть 200 танків анонімним країнам. Голова Міноборони Ізраїлю зателефонує українському колезі; можливо, обговорять саме це, пише Axios.
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