RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ізраїль вперше продасть 200 танків анонімним країнам, одна з яких європейська – відео

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 20:00
Ізраїль вперше продасть 200 танків анонімним країнам, одна з яких європейська – відео - Фото
Merkava (фото: ЕРА)

Дві неназвані країни, одна з яких знаходиться в Європі, за підтримки США мають намір придбати в Ізраїлі понад 200 танків Merkava Mk2 та Mk3, які зберігаються на складах. Про це повідомляє місцеве видання Ynet з посиланням на джерела у Міноборони країни.

Співрозмовники журналістів повідомляють, що угода знаходиться на порозі остаточного підписання й обійдеться замовникам у кілька десятків мільйонів доларів. Проте, як зазначено у матеріалі, "ця сума вважається мізерною проти цін на західні танки".

Очікують, що постачання розділять на два етапи. Перший включатиме старіші танки Merkava Mk2, другий – Merkava Mk3, які надійшли на озброєння Ізраїлю в 1990-х роках.

Назви країн-покупців не називаються через "делікатність" угоди.

Читайте також: Данія та Нідерланди купили для України ще 14 танків Leopard 2 – Handelsblatt

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаІзраїльтанкMerkava
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 