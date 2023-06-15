Ізраїль вперше продасть 200 танків анонімним країнам, одна з яких європейська – відео

Дві неназвані країни, одна з яких знаходиться в Європі, за підтримки США мають намір придбати в Ізраїлі понад 200 танків Merkava Mk2 та Mk3, які зберігаються на складах. Про це повідомляє місцеве видання Ynet з посиланням на джерела у Міноборони країни.

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Співрозмовники журналістів повідомляють, що угода знаходиться на порозі остаточного підписання й обійдеться замовникам у кілька десятків мільйонів доларів. Проте, як зазначено у матеріалі, "ця сума вважається мізерною проти цін на західні танки".

Очікують, що постачання розділять на два етапи. Перший включатиме старіші танки Merkava Mk2, другий – Merkava Mk3, які надійшли на озброєння Ізраїлю в 1990-х роках.

Назви країн-покупців не називаються через "делікатність" угоди.

1 червня 2023 року Міноборони попросило в Австралії танки Abrams.

13 червня на тлі повідомлень про знищені в Україні танки Leopard 2 міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв збільшити постачання танків Leopard 1 для ЗСУ.

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