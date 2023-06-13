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Німеччина обіцяє Україні більше танків Leopard

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 10:15
Німеччина обіцяє Україні більше танків Leopard - Фото
Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

На тлі повідомлень про знищені в Україні танки Leopard 2 міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв збільшити постачання танків Leopard 1 для Збройних Сил України. Про це повідомляє місцеве видання NTV.

"Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить з ладу. Але те, що ми робимо, ми продовжимо постачати більше відремонтованих танків Leopard 1 A5 з липня і далі", – наголосив він.

За словами Пісторіуса, до кінця 2023 року Німеччина планує передати Україні більш ніж 100 танків.

Попри те, що глава Міноборони Німеччини не підтвердив автентичність фото та відео, на яких нібито зображено знищені російськими окупантами танки Leopard 2, він наголосив на важливості подальшої підтримки України.

"На жаль, природа війни така, що зброя знищується, танки знищуються і люди гинуть. Ось чому наша підтримка України є такою важливою", – сказав міністр.

Раніше у Міноборони Німеччини прокоментували інформацію про нібито знищенні в Україні німецькі танки Leopard. У відомстві заявили, що уряд не може цього ані підтвердити, ані спростувати, оскільки не володіє такими даними.

  • 13 травня 2023 року Німеччина оголосила про новий пакет допомоги, у який увійшли 30 танків Leopard 1, 20 БМП Marder та 18 гаубиць.
  • 7 червня 2023 року Міноборони РФ показало відео зі знищенням комбайнів, видавши їх за танки Leopard.

Читайте також: Понад сотня "Леопардів". У Кулеби показали танки, які отримає Україна – відео, фото

Мілана Головань
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