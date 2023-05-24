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Понад сотня "Леопардів". У Кулеби показали танки, які отримає Україна – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 17:26
Танк Leopard 1 (Джерело: Twitter Олексія Макеєва)
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Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав танки Leopard 1, які отримають українські військові. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter, оприлюднивши відповідне відео та фото.

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"110 Leopard 1A5. Вже скоро", – підписав ролик дипломат, але не розкрив терміни передавання броньованої техніки.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 5 травня 2023 року заявив, що танки Leopard 1, які його країна спільно з Німеччиною передасть Україні, будуть готові до використання у червні.

Читайте також: Резніков про танки Leopard і Challenger для ЗСУ: Це навіть не Mercedes, це Rolls Royce

Олег Васьків
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НімеччинатанкиLeopardолексій макеєв
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