Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав танки Leopard 1, які отримають українські військові. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter, оприлюднивши відповідне відео та фото.
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"110 Leopard 1A5. Вже скоро", – підписав ролик дипломат, але не розкрив терміни передавання броньованої техніки.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 5 травня 2023 року заявив, що танки Leopard 1, які його країна спільно з Німеччиною передасть Україні, будуть готові до використання у червні.
- 3 лютого 2023 року німецький уряд схвалив ліцензію на експорт до України основних бойових танків Leopard 1, але деталей не розголошував.
- 7 лютого німецькі ЗМІ написали, що Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила передавання ЗСУ 178 танків Leopard 1. Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив це.
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