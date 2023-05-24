Посол Украины в Германии Алексей Макеев показал танки Leopard 1, которые получат украинские военные. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, обнародовав соответствующее видео и фото.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
"110 Leopard 1A5. Уже скоро", – подписал ролик дипломат, но не раскрыл сроки передачи бронированной техники.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 5 мая 2023 заявил, что танки Leopard 1, которые его страна совместно с Германией передаст Украине, будут готовы к использованию в июне.
- 3 февраля 2023 года немецкое правительство одобрило лицензию на экспорт в Украину основных боевых танков Leopard 1, но деталей не разглашало.
- 7 февраля немецкие СМИ написали, что Федеральный совет безопасности Германии одобрил передачу ВСУ 178 танков Leopard 1. Министр обороны Алексей Резников подтвердил это.
Читайте также: Резников о танках Leopard и Challenger для ВСУ: Это даже не Mercedes, это Rolls Royce
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии