UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

110 "Леопардов". У Кулебы показали танки, которые получит Украина – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 17:26
Танк Leopard 1 (Источник: Twitter Алексея Макеева)
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Мавик взорвал российскую МТ-ЛБ, но не успел уйти от огненного шара – видео детонации
Мавик взорвал российскую МТ-ЛБ, но не успел уйти от огненного шара – видео детонации

Посол Украины в Германии Алексей Макеев показал танки Leopard 1, которые получат украинские военные. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, обнародовав соответствующее видео и фото.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"110 Leopard 1A5. Уже скоро", – подписал ролик дипломат, но не раскрыл сроки передачи бронированной техники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 5 мая 2023 заявил, что танки Leopard 1, которые его страна совместно с Германией передаст Украине, будут готовы к использованию в июне.

Читайте также: Резников о танках Leopard и Challenger для ВСУ: Это даже не Mercedes, это Rolls Royce

Олег Васькив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германиятанкиалексей макеевLeopard
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 