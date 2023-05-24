Посол Украины в Германии Алексей Макеев показал танки Leopard 1, которые получат украинские военные. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, обнародовав соответствующее видео и фото.

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"110 Leopard 1A5. Уже скоро", – подписал ролик дипломат, но не раскрыл сроки передачи бронированной техники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 5 мая 2023 заявил, что танки Leopard 1, которые его страна совместно с Германией передаст Украине, будут готовы к использованию в июне.

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