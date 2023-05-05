Будут готовы в июне. Дания и Германия передадут Украине десятки танков Leopard

Дания вместе с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1, которые уже в июне будут готовы к использованию. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы датского министерства обороны Троэльс Лунд Поульсен, передает TV2 Nyheder.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Чиновник 5 мая прибыл в Берлин с рабочим визитом и вместе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом посетил обучение украинских военных.

"Первые поставки, которые мы сейчас увидим, мы бы назвали очень-очень большими. То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1, – это очень значительное количество", – отметил Троэльс Лунд Поульсен.

И. о. главы Минобороны рассказал, что бронемашины будут готовы к использованию в Украине уже 1 июня.

По его словам, эти танки Дания вывела из эксплуатации в 2005 году, и с тех пор они находились на хранении.

Тем не менее Троэлс Лунд Поульсен заверил, что украинцы смогут извлечь пользу из Leopard 1.

"Они (танки. – Ред.) имеют очень хорошую способность к стрельбе и хорошую возможность ориентироваться на местности", – добавил чиновник.

Читайте также: Резников о танках Leopard и Challenger для ВСУ: Это даже не Mercedes, это Rolls Royce

Олег Васьків

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.