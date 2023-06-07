РФ вдарила по комбайнах в Україні і видала це за знищення танків Leopard – Центр страткомунікацій
07.06.2023, 07:46
Танк Leopard (Фото - Depositphotos)
Міноборони держави-терориста РФ повідомило про знищення танків Leopard ЗСУ. Насправді ж окупанти вразили комбайни, повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
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За інформацією Центру, техніка, яку росіяни видали за танки, – зернозбиральні комбайни.
"Це видно з наявності характерних вивантажувальних труб та відсутності башт. На одному з кадрів узагалі чітко видно чотири колеса трактора", – йдеться у повідомленні.
Крім того, зауважують у Центрі, на одному з російських пропагандистських каналів опублікували діалог між екіпажем вертольота Ка-52, який не зрозумів, що бачить у приціл, тому почав "відпрацьовувати ціль про всяк випадок".
- 5 червня Сили оборони збили на Шахтарському напрямку ворожий вертоліт Ка-52.
- Минулої доби українські захисники знищили російський штурмовик Су-25.
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