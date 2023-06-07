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РФ вдарила по комбайнах в Україні і видала це за знищення танків Leopard – Центр страткомунікацій

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 07:46
РФ вдарила по комбайнах в Україні і видала це за знищення танків Leopard – Центр страткомунікацій - Фото
Танк Leopard (Фото - Depositphotos)

Міноборони держави-терориста РФ повідомило про знищення танків Leopard ЗСУ. Насправді ж окупанти вразили комбайни, повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

За інформацією Центру, техніка, яку росіяни видали за танки, – зернозбиральні комбайни.

"Це видно з наявності характерних вивантажувальних труб та відсутності башт. На одному з кадрів узагалі чітко видно чотири колеса трактора", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зауважують у Центрі, на одному з російських пропагандистських каналів опублікували діалог між екіпажем вертольота Ка-52, який не зрозумів, що бачить у приціл, тому почав "відпрацьовувати ціль про всяк випадок".

  • 5 червня Сили оборони збили на Шахтарському напрямку ворожий вертоліт Ка-52.
  • Минулої доби українські захисники знищили російський штурмовик Су-25. 

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Вадим Ребрина
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