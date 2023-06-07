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РФ ударила по комбайнам в Украине и выдала это за уничтожение танков – СтратКом

07.06.2023, 07:46
РФ ударила по комбайнам в Украине и выдала это за уничтожение танков – СтратКом - Фото
Танк Leopard (Фото - Depositphotos)

Минобороны государства-террориста РФ сообщило об уничтожении танков Leopard ВСУ. На самом же деле оккупанты поразили комбайны, сообщает Центр стратегических коммуникаций.

По информации Центра, техника, которую россияне выдали за танки – зерноуборочные комбайны.

"Это видно из наличия характерных выгрузочных труб и отсутствия башен. На одном из кадров вообще четко видны четыре колеса трактора", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в Центре, на одном из российских пропагандистских каналов опубликовали диалог между экипажем вертолета Ка-52, который не понял, что видит в прицел, поэтому начал "отрабатывать цель на всякий случай".

  • 5 июня Силы обороны сбили на Шахтерском направлении вражеский вертолет Ка-52.
  • За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили российский штурмовик Су-25.

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Вадим Ребрина
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ка-52Leopard
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