Украинские бойцы сбили российский штурмовик Су-25
07.06.2023, 06:52
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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"Доброе утро, Украина! За прошедшие сутки уничтожен российский штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.
- В понедельник, 5 июня, Силы обороны имели 40 боевых столкновений с российскими оккупантами, сбили на Шахтерском направлении вражеский вертолет Ка-52.
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