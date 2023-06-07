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Украинские бойцы сбили российский штурмовик Су-25

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 06:52
Украинские бойцы сбили российский штурмовик Су-25 - Фото
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Доброе утро, Украина! За прошедшие сутки уничтожен российский штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.

  • В понедельник, 5 июня, Силы обороны имели 40 боевых столкновений с российскими оккупантами, сбили на Шахтерском направлении вражеский вертолет Ка-52.

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Вадим Ребрина
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