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Австралия может передать Украине 41 истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornets – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 11:09
Австралия может передать Украине 41 истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornets – СМИ - Фото
F/A-18 Hornets (скриншот с видео)

Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornets королевских ВВС из Австралии (RAAF) в Киев. Об этом сообщает The Australian Financial Review со ссылкой на источники.

США, по данным собеседников издания, благосклонно относятся к идее предоставить Украине F/A-18.

Одобрение Вашингтона требуется, поскольку он обладает интеллектуальной собственностью на самолеты, которые сняты с эксплуатации RAAF и впоследствии должны быть заменены истребителями F-35. Австралия заказала 72 самолета.

Если снятые с эксплуатации F/A-18 не отправят в Украину, они будут уничтожены или проданы частной авиационной компании RAVN Aerospace для использования в США в качестве "врагов" в ходе тренировок военных авиаторов.

Справка. F/A-18 Hornets – американский палубный истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах. На сегодняшний день является основным боевым самолетом ВМС США. Состоит также на вооружении ряда стран Европы и Азии, применялся в военных операциях в Ливии, Ираке, Югославии.

Роберт Поттер, австралийский эксперт по безопасности, консультирующий украинское правительство, подтвердил, что переговоры продолжаются, но конкретное соглашение еще не завершено, пишет издание.

Отдельный источник, близкий к переговорам, согласился, что нет смысла уничтожать самолеты, которые, по его словам, могут быть готовы в течение четырех месяцев и могут использоваться для отражения российского вторжения.

Как отмечает издание, украинских пилотов и наземный экипаж можно быстро научить управлять Hornets с помощью учебных пособий на украинском языке.

Самолеты могут использоваться для перехвата и уничтожения вражеских ракет.

Чтобы избежать риска эскалации, австралийцы (и американцы), как ожидается, четко сообщат, что Hornets могут летать только в украинском воздушном пространстве, предупредив, что если они будут использованы для бомбардировки России, союзники прекратят обслуживание самолетов.

  • 1 июня Министерство обороны попросило у Австралии танки Abrams М1А1, которые страна заменила более современными.

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Вадим Ребрина
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самолетАвстралияF/A-18
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