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Резников считает, что ФРГ может дать истребители Eurofighter. Призвал добавить в коалицию

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 10:47
Резников считает, что ФРГ может дать истребители Eurofighter. Призвал добавить в коалицию - Фото
Алексей Резников (Фото: ЕРА)

Министр обороны Алексей Резников в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest France заявил, что видит возможность предоставления Германией истребителей Eurofighter Typhoon.

"Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по передаче истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом", – сказал он.

Резников призвал Берлин добавить Eurofighter в "авиационную коалицию" и начать обучение по управлению ими для украинских пилотов.

Кроме того, по его словам, Великобритания готова предложить Украине обучение на Eurofighter, а со Швецией ведутся переговоры по тренировкам на самолетах Saab Gripen.

Министр подчеркнул, что в целом Украина нуждается в 120 истребителях. Основная часть, говорит он, должна состоять из F-16.

"Наибольшую часть должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более 5000. Но Eurofighter и Gripen тоже помогли бы нам", – заявил Резников.

СПРАВКА. Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель 4-го поколения, задачей которого было стать основой европейских ВВС в первой трети XXI века.
Ракетное вооружение: "воздух-воздух" – AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM, IRIS-T, MBDA Meteor; "воздух-земля" – StormShadow, AGM-84 Harpoon, ALARM, AGM-88 HARM, Brimstone, Penguin, Taurus, в перспективе AGMARmiger; Бомбовое вооружение: Paveway 2, Paveway 3, JDAM, EnhancedPaveway, HOPE/HOSBO; Лазерная система целеуказания – Litening.
  • 21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил , что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.
  • 26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.
  • В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

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Милана Головань
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