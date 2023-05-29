UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Просто спрятать не выйдет". Бригадный генерал о том, как ВСУ будут защищать F-16

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 08:03
Истребитель F-16 (Фото: ВВС США)

Украинские военные будут принимать комплексные меры по защите истребителей F-16 от россиян, в частности они будут использовать зенитно-ракетные комплексы для прикрытия аэродромов. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

По его словам, "просто спрятать F-16 не выйдет".

"Здесь нужно искать комплексный подход, маскировать и рассредоточивать, перемещать с аэродрома на аэродром", – пояснил генерал.

Голубцов отметил, что после того, как боевые самолеты передадут Украине, нужно будет "использовать часть зенитных ракетных комплексов для прикрытия этих аэродромов".

По его словам, оккупанты, "узнав, что у нас стоит что-то новое и мощное, конечно, будут пытаться это разведать и нанести удар".

"Мы это понимаем и подразделения будут рассредоточены, однозначно. И будем пытаться прикрыть аэродромы, где будут эти самолеты, чтобы минимизировать возможные потери", – сказал Голубцов.

  • 21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.
  • 26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.
  • В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

Читайте также: Экс-пилот ВВС США Адам Кинзингер: F-16 станут геймченджером. Вселят страх Божий в россиян

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войназркистребительf-16Сергей Голубцов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 