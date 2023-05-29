"Просто спрятать не выйдет". Бригадный генерал о том, как ВСУ будут защищать F-16

Украинские военные будут принимать комплексные меры по защите истребителей F-16 от россиян, в частности они будут использовать зенитно-ракетные комплексы для прикрытия аэродромов. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

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По его словам, "просто спрятать F-16 не выйдет".

"Здесь нужно искать комплексный подход, маскировать и рассредоточивать, перемещать с аэродрома на аэродром", – пояснил генерал.

Голубцов отметил, что после того, как боевые самолеты передадут Украине, нужно будет "использовать часть зенитных ракетных комплексов для прикрытия этих аэродромов".

По его словам, оккупанты, "узнав, что у нас стоит что-то новое и мощное, конечно, будут пытаться это разведать и нанести удар".

"Мы это понимаем и подразделения будут рассредоточены, однозначно. И будем пытаться прикрыть аэродромы, где будут эти самолеты, чтобы минимизировать возможные потери", – сказал Голубцов.

21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.

26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

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